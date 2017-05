press conference

Du 9 au 13 mai prochain, l'Association Diakarlo va organiser la 5ème édition du Festival Diakarlo Ak Thiossan. En conférence de presse hier, mardi 2 mai au Centre culturel Blaise Senghor, les organisateurs ont fait savoir qu'il s'agira, cette année, de réfléchir sur les problèmes de la migration. C'est pourquoi, au menu de la manifestation culturelle, il est prévu des tables rondes et une projection de film sur la migration ainsi qu'un spectacle de musique et de danse.

La 5ième édition du Festival Diakarlo Ak Thiossan s'ouvre ce mardi 9 mai sur le thème « La migration... des fois ils retournent », proverbe wolof « Ku dul tukki doo xam fu dekk neexe ». En prélude à cet évènement qui va baisser ses rideaux le 13 mai prochain, l'Association Diakarlo a rencontré la presse hier, mardi 2 mai au Centre culturel Blaise Senghor pour décliner les objectifs du festival.

Selon son président, Fabio Gatti et non moins directeur du festival, il s'agit, cette année de parler des problèmes liés à l'émigration. Ce qui justifiera l'organisation d'une table ronde sur «Migration et Droits» au siège d'Inca Sénégal avec des intervenants de différentes organisations qui œuvrent dans le domaine de la migration.

«Ce sera une occasion de discuter sur les textes relevant du droit de la migration aux niveaux international et national pour une meilleure compréhension et une meilleure connaissance du droit international de la migration parmi les décideurs gouvernementaux, les praticiens, les milieux universitaires, les organisations non gouvernementales et les autres parties prenantes », dira Fabio Gatti.

Au programme de ce Festival Diakarlo Ak Thiossan, il est également prévu à la Place du Souvenir africain, une projection d'un film documentaire «Redemption Song» de Crisitna Mantis, reliée à la forte émigration de notre époque et qui a gagné la reconnaissance Rai Cinéma aux Visions du Monde. Si l'on se fie à Fabio Gatti, «le film est un œuvre absolument originale qui se trouve dans un très riche panorama de films sur les documents d'immigration».

Et s'en suivra une autre table ronde sur «Migration et retour» qui devra permettre d'échanger sur les «problèmes auxquels sont confrontés les migrants dans les pays d'arrivée jusqu'à leur retour au pays d'origine et leur insertion sociale ». Et pour clôturer le festival, la musique et la danse seront à l'honneur pour un spectacle des ballets au Centre culturel Blaise Senghor le 13 mai.