Et pour ce faire, «il nous faut beaucoup investir ce secteur porteur de croissance économique et dont le potentiel est inestimable». S'appesantissant sur la place dudit secteur dans le Plan Sénégal Emergent (Pse), le développeur du projet de circuits W-CDMA utilisé par le géant japonais NTT-DoCoMo fera savoir que même si le PSE a bien pris en compte ce pilier, force est d'admettre que le Sénégal risque dans les années à venir de connaitre un énorme gap numérique, faute d'un maillage national. «Dans les cahiers de charges les opérateurs s'engagent à couvrir le territoire national, mais dans les faits, c'est le contraire. Par conséquent, il faut que l'Etat y veille», a-t-il alerté.

Selon le professeur Sylla, diplômé en master de sciences appliquées option micro-ondes/ électronique spatiale, et en sciences appliquées option: micro-électronique à l'école Polytechnique de Montréal, «la révolution numérique est un atout pour l'Afrique de réaliser un sursaut qualitatif». Pou lui: «Le numérique est un atout de taille pour impulser une nouvelle dynamique de développement endogène et durable».

Et sous ce rapport, il dira: «Pour émerger, il faut des leaders transformationnels à même de rêver et de faire rêver des jeunes. Le tout accompagné par de vrais managers capables d'appréhender la vision du leader, de l'exécuter aux fins d'infléchir de réels changements».

Sortir l'Afrique du sous-développement chronique implique un leadership transformationnel incarné par ses dirigeants. Faute de quoi, point de développement. Il faut oser rêver et avoir des hommes capables de transformer le rêve en réalité. Telle est conviction de Ibnou Taimiya Sylla, diplômé en MBA option Finances et Leadership Stratégique à l'université de Dallas au Texas.

