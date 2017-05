Cote d'Ivoire: Sécurité - La création d'une compagnie républicaine envisagée à Yamoussoukro

En vue de parvenir aux objectifs escomptés, Youssouf Kouyaté a exhorté les policiers de la région du Bélier à préserver l'image de la police nationale en s'appropriant la charte d'accueil, le statut et la déontologie et la culture de l'esprit de corps.

Durant les échanges avec le personnel de la police nationale, Youssouf Kouyaté a rappelé en substance que sa mission vise trois objectifs. A savoir, la prise de contact avec les autorités locales et ses collaborateurs de l'intérieur du pays, la félicitation du personnel de la police nationale suite au succès aux examens de brevet d'aptitude professionnelle 1 et 2 (Bap 1 et Bap 2), le caractère loyal des agents de police au cours des grèves récentes des militaires.

Quant au 3ème vice-gouverneur, Ahuili Kouassi François qui représentait à cette circonstance le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, il a indiqué la bonne collaboration entre les forces en charge de la sécurité et aussi avec son personnel. Et la construction d'un bâtiment au profit de la police du district.

