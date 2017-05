Maroc: Ligue des Champions / Monaco - Nabil Dirar titulaire face à la Juve

Tous les regards seront tournés ce soir vers le stade Louis-II qui accueillera le match entre l'AS Monaco et la Juventus Turin, pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. On y est ! C'est l'heure de vérité pour le club de la Principauté qui peut voir sa saison se conclure en apothéose s'il parvient à passer ces demi-finales. Seulement la marche sera haute car le match aller d'accession à la finale de Ligue des Champions se jouera contre la Juventus, un monstre en Europe.

Le coach Jardim restera fidèle à son (4/4/2) avec Falcao et Mbappé en pointe. Selon les informations des deux quotidiens « L'Équipe » et « Monaco-Matin », l'international marocain Nabil Dirar devrait être aligné par le technicien portugais dans le couloir droit à la place de Djibril Sidibé. Il convient de signaler en dernier lieu que Nabil Dirar a été titularisé à six reprises cette saison en Ligue des Champions.

Leonardo Jardim peut souffler. En envoyant ses jeunes affronter le PSG (défaite 5-0) en demi-finale de la Coupe de France, mercredi dernier, le technicien portugais avait indirectement mis la pression sur ses cadres. Tombeurs du TFC (3-1) samedi, Mbappé et ses coéquipiers ont validé le choix de leur coach. Désormais sur la voie royale pour soulever la L1, l'ASM aborde sereinement cette demi-finale aller de Ligue des Champions.