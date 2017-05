Cote d'Ivoire: Une solution pour soutenir l'industrie agro-alimentaire

Or, fait-il remarquer, « ce déficit de transparence, de simplification et cette difficulté d'avoir des prix très souvent à la portée du citoyen moyen, font qu'il était de notre point de vue important d'exposer notre savoir-faire, d'exposer ce que Olam fait aujourd'hui grâce à nous et aussi d'éveiller la conscience des populations vers des solutions technologiques plus efficaces ».

Pour le responsable Afrique de l'ouest de cette entreprise technologique, Nzati Roméo, pour apporter des réponses pertinentes au consommateur final en termes de qualité, de coût et de délais, il faut pouvoir améliorer les capacités de planification. Ce, pour réguler la distribution des biens et produits sur les différents marchés à des coûts très abordables pour les clients finaux.

