Congo-Kinshasa: Avec l'ouverture de Guichets pepele mobiles, la SCPT et la TMB s'engagent dans un nouveau partenariat gagnant

Le nouveau partenariat entre la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT) et la TMB s'inscrit dans le cadre de l'inclusion financière, notamment, de la microfinance et de la Mobile Banking « Pepele ».

Au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT) et la Trust Merchant Bank (TMB) ont signé, mercredi 03 mai 2017,un contrat de partenariat consistant à l'ouverture des guichets dits : « Pepele Mobiles » de la TMB, dans les installations de la SCPT. L'objectif est de créer une synergie entre les deux institutions, en augurant un avenir mutuellement bénéfique pour la SCPT et la TMB.

Dans son mot, le Dg de la SCPT, Patrick Umba a rassuré à la TMB l'accompagnement de son institution à travers son réseau des bureaux dans le pays. D'après lui, les missions dues à la Banque et à la Poste sont « complémentaires et harmonieuses ».

« Pepele mobile », une nécessité

A la différence d'autres banques postales (Poste-Finances), la SCPT cible les populations non bancarisées résidant dans les coins les plus reculés du pays. D'où, la nécessité d'installer des guichets de « Pepele mobile » dans tous les bureaux de la Poste. Car, selon le Dg de la SCPT, « ces populations des contrées éloignées des grands centres urbains pourront ainsi voir leurs avoirs liquéfiés à tout moment ».

Toutefois, si au terme de ce partenariat la TMB profitera du vaste réseau de la Poste pour son déploiement, il est indéniable que la poste qui est engagée dans un laborieux processus de rénovation et de réhabilitation de ses infrastructures pourra de son côté, tirer profit, non seulement des loyers substantiels que ce contrat va générer, mais aussi des travaux de viabilisation orientés vers les exigences d'une banque que la TMB pourra entreprendre, lesquels profiteront à la poste.

La solution au paiement

En mai 2015, la TMB a lancé sur le marché congolais un produit exclusif de banque mobile dénommé « Pepele Mobile » qui permet à toute personne possédant tout type de téléphone portable de bénéficier de divers services financiers quel que soit l'opérateur de réseau mobile utilisé en République démocratique du Congo (RDC).

Par ailleurs, bien plus qu'une solution de paiement par téléphone, Pepele Mobile se veut une innovation au service de l'inclusion financière en RDC afin de favoriser la bancarisation de millions de personnes exclues du système bancaire classique mais, qui disposent d'un téléphone portable.

« Ce concept dit « Agency Banking » est un véritable relais de croissance des points de présence géographique offerts par la TMB à sa clientèle. Mais également, un levier de croissance économique à travers la création de nouveaux emplois et nouvelles activités génératrices de revenus », a expliqué pour sa part, Olivier Meisenberg, le Dg de la TMB.

Valeur ajoutée

En outre, cette transformation digitale des activités de la banque à réseau crée de la valeur ajoutée significative à la clientèle institutionnelle et aux entreprises intégrant l'écosystème « Pepele Mobile ».

Ceci, à travers notamment, la dématérialisation des paiements et des supports y liés ; la dématérialisation des encaissements et des supports y liés ; la réduction du risque lié à la gestion de cash ; la réduction des couts d'exploitation ; l'amélioration du contrôle des opérations et des pistes d'audit ; l'optimisation du réseau de distribution et de l'expérience client.

Ainsi, les clients de la TMB peuvent bénéficier du réseau des agents bancaires « Pepele Mobile » pour le dénouement de ses opérations financières en RDC.