Gambie: La Suisse maintient en détention l'ancien bras droit de Yahya Jammeh

Comment tourner la page après 22 ans de dictature, d'arrestations arbitraires, de meurtres et de tortures, sans… Plus »

Pour ces sept cas, nous avons des tortures extrêmement graves commises par les forces de sécurité et nous pensons qu'Ousmane Sonko est intervenu à un moment où un autre, et est complice de ces crimes », ajoute l'avocat.

« Ce sont des charges qui sont extrêmement lourdes et qui sont maintenant étayées par plusieurs victimes qui se portent parties civiles à la procédure, explique-t-il. Déjà deux victimes se sont portées parties civiles et cinq autres devraient le faire ces prochaines semaines.

Une plainte déposée par l'ONG Trial. Selon cette organisation, qui lutte contre l'impunité, depuis janvier, au moins deux victimes ont déposé des plaintes pénales contre Ousmane Sonko, comme l'explique Benedict de Moerloose, avocat et responsable du département enquête et droit pénal de cette ONG.

