Congo-Kinshasa: L'étrange contrat de lobbying de Kinshasa aux Etats-Unis

On en sait un peu plus sur les conclusions de la commission ad hoc sur la décrispation politique mise en place… Plus »

Cet accord fait-il partie d'un contrat plus large passé avec cette société spécialisée dans la sécurité, le renseignement et les nouvelles technologies ? Quoiqu'il en soit pour ce contrat de lobbying, Kinshasa aurait déjà versé à MER 4,5 millions de dollars.

A la lecture de plusieurs de ces formulaires de déclarations datés de la fin avril, on découvre que le gouvernement de la RDC a signé avec une société israélienne spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies, MER Security and Communication Systems, un contrat de 5 575 000 dollars couvrant une période allant du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2017.

Depuis deux ans, les relations entre Washington et Kinshasa n'ont cessé de se détériorer autour des reports des élections, du maintien du président Kabila au pouvoir et des violences autour des manifestations d'opposition.

Pour plaider sa cause auprès des autorités américaines, le gouvernement de la RDC a signé en décembre avec une compagnie israélienne spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies, un important contrat de lobbying. C'est ce que révèle la publication ces derniers jours par le département de la justice américain d'une série de documents officiels.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.