Congo-Kinshasa: Ce que demande la Cenco à Kabila

Pour plaider sa cause auprès des autorités américaines, le gouvernement de la RDC a signé en… Plus »

Dans le rapport de la commission ad hoc sur la décrispation politique, on peut lire que les actes et pièces par lesquels Moïse Katumbi, aujourd'hui en exil, est mis en cause sont fabriqués dans le seul but de l'inviter au procès et le condamner.

Un document de trente et une pages qui conclut à des montages destinés à couler l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe et le bâtonnier Jean Claude Muyambo. Pour les évêques, les deux personnes doivent bénéficier de la liberté.

On en sait un peu plus sur les conclusions de la commission ad hoc sur la décrispation politique mise en place aux négociations directes de la Cenco. RFI s'est procurée une copie du rapport remis au président Kabila le 29 mars par les évêques catholiques.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.