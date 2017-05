Maroc: Les bases du procès équitable débattues à El Kalâa des Sraghna

Lors de cette rencontre qui a traité le droit à un procès équitable à travers une vision de la législation islamique, les participants ont discuté de deux axes principaux notamment "Les droits de la défense et les garanties d'un procès équitable" et "Le rôle de l'expertise médicale pour un procès équitable".

Elle a de même mis le doigt sur certaines distorsions dont souffre le droit pénal, précisant que la conférence vise à traiter des limites scientifiques et pratiques de manière à formuler des recommandations à même d'enrichir l'arsenal législatif et promouvoir l'action judiciaire.

Pour sa part, la présidente de l'Observatoire international des recherches pénales et de la gouvernance sécuritaire, Saadia Majidi, a fait savoir que cette rencontre vient prôner les principes de la Constitution de 2011 et jeter la lumière sur l'évolution de la justice au Maroc.

Et d'ajouter que la Constitution du Royaume respecte le droit à un procès équitable et l'égalité des chances pour l'ensemble des citoyens, outre le recours à l'expertise médicale.

