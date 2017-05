Maroc: "La Cigogne Volubile" ou le printemps des livres jeunesse

Depuis sa création en 2010 par l'Institut français du Maroc et plus précisément par le site de Meknès, La Cigogne Volubile n'a cessé d'évoluer pour devenir un événement majeur et national dédié à la littérature jeunesse au Maroc.

Véritable temps fort de la Saison culturelle France-Maroc, La Cigogne Volubile est une manifestation bien identifiée dans le paysage culturel et pédagogique marocain. Chaque année, cette manifestation permet de resserrer les liens et la dynamique de collaboration qui existent entre les Instituts français et le réseau des écoles publiques et privées, ainsi qu'avec les associations.

«Cette année est célébrée la septième édition les 11, 12 et 13 mai 2017 : pendant trois jours et sur l'ensemble du réseau IFM, des auteurs, illustrateurs, conteurs, libraires et musiciens seront présents pour accompagner les plus jeunes dans une nouvelle édition sous le thème du « voyage de villes en Villes »», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Des rencontres, des ateliers de création, des projets pédagogiques, des projections de films, des expositions, des spectacles de conte et des d'animations seront proposés.

Il est à noter qu'en 2016, plus de 24 000 enfants investissaient l'ensemble des sites de l'Instituts français du Maroc. 65 professionnels invités, 366 activités sous forme d'ateliers créatifs, des rencontres pédagogiques et professionnelles, des lectures, des expositions, des spectacles et projections, 133 projets de classe et plus de 2000 livres vendus.

Notons enfin que La Cigogne Volubile a l'ambition de transmettre le goût de la lecture au jeune public marocain et de facilité l'accès au livre. L'évènement privilégie la convivialité et la découverte avec des rencontres inédites entre les plus jeunes et des professionnels de la littérature jeunesse.

