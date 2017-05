Cameroun: Le REPCAM grâce à vous continue à allumer des bougies et non à maudire l'obscurité

document

Depuis plusieurs années le REPCAM diffuse un parfum de solidarité dans un monde où nous avons tous l'impression d'être pauvres, de ne rien avoir à donner. Pourtant du plus puissant au plus pauvre, nous avons tous quelque chose à donner, un sourire, un regard, une caresse, une écoute, un jouet, un vêtement, un plantain pourquoi pas ? un repas... La solidarité, c'est ce sentiment qui pousse les individus à s'entraider.

Nous n'avons pas tous les mêmes « raisons » d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable : elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire.

Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique (de morale) : on doit aider les autres parce que « c'est bien », parce que « nous sommes tous frères » et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance.

Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange : si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin.

De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi, pour nombre de personnes... Et puis, certains estiment (pensent) que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour.

Ceux qui sont en prison, le sont souvent parce qu'ils ont transgressé les règles de vie ensemble dans la société, ils ont blessé le devoir de solidarité entre nous. Ils sont en prison pour réparer la faute commise contre la société.

Mais leurs enfants, eux deviendraient des victimes s'ils étaient privés pour toujours ou pour un temps plus ou moins long de l'affection dont ils ont besoin pour grandir et pour marcher droit dans la société.

Voilà pourquoi le REPCAM appelle à notre générosité, l'autre nom de la solidarité, afin que ce qui nous blesse, nous révolte aujourd'hui ne se produise plus demain. De nombreux bénévoles du REPCAM frappent à votre porte depuis plusieurs semaines déjà, cette campagne se poursuivra jusqu'à la célébration de la « fête des mères et des pères »

Le REPCAM a changé de présidente, Claire Ndi-Samba a passé la main après plus de dix ans de fidélité pour la mise en place de cette belle chaîne de solidarité. Antoinette

Désiré Mveng Mba arrive et perpétue l'esprit et l'âme de cette belle structure. Ceux et celles qui frappent à votre porte sont porteurs de son message : « Ensemble Pour le Maintien Des Liens Parentaux ». Vous voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire, de nombreuses motivations.

Ceux qui viennent vers vous sont jeunes, adultes, personnes d'un certain âge, hommes, femmes, ils donnent de leur temps !

Oui, un jour, ils ont eu un déclic, ils ont décidé de faire quelque chose pour les autres, pour les enfants notamment. Faire du bien à autrui c'est se faire du bien à soi-même. Ensemble faisons vivre la valeur humaine en les accueillant.

Il ne me reste qu'à vous dire merci, depuis onze ans vous nous aidez à allumer des bougies au lieu de maudire l'obscurité. Nous sommes heureux de continuer à compter sur vous !