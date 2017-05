Cameroun: Ngaoundéré - 100 logements sociaux livrés dans huit mois

A la tête d'une délégation interministérielle qui comprenait également le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koung à Bessike, la secrétaire d'Etat au MINDHU, chargée de l'habitat, Marie Rose Dibong, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Forêts et de la Faune, Koulssoumi Aladji Boukar, Jean Claude Mbwentchou s'est dit optimiste sur l'issue heureuse de ce chantier qui coûtera cinq milliards.

15 jours. C'est l'ultimatum donné hier à Ngaoundéré par le MINDHU à Eneo et à Camwater pour installer les amenées d'eau et d'électricité à Bababkla Hossere, plateforme de production et de construction des logements sociaux.

