Cameroun: Développement agricole - Un nouveau financement de 45 milliards

Quant au projet Mont Mbappit, il va passer de quatre à tous les neuf arrondissements du département du Noun, avec quatre composantes que sont : l'augmentation de la production et de la productivité agricoles (riz, maïs, maraîchers, manioc, huile de palme) ; l'amélioration de la valeur ajoutée et de l'accès au marché ; l'appui aux infrastructures sociales et l'appui à la gestion des projets. D'après El Hadj Amadou Potouogbounkouo, tout a déjà été mis en œuvre pour le début effectif de ce projet étalé sur cinq ans.

Ces zones étant les bassins de production de Mbaw/Mbonso et de Gayana dans le Nord-Ouest où pomme de terre, maïs, palmier à huile et riz sont cultivés. 35000 personnes seront touchées par ce projet.

Le lancement officiel des deux projets susmentionnés a eu lieu hier à Yaoundé. Henri Eyebe Ayissi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), présidait la cérémonie, en présence du Dr Taïga, son collègue en charge des pêches et d'Amadou Tierno Diallo, chef de mission de la BID.

