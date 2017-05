Cameroun: Nord-Ouest et Sud-Ouest - Vivement la normalisation !

Après la batterie de mesures gouvernementales, les évêques ainsi que des partenaires du Cameroun multiplient les appels pour un retour à la normale dans les deux régions.

La sortie des évêques du Cameroun le 17 avril dernier appelant à une reprise tous azimuts des activités dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a produit une résonance particulière.

Alors que certains de ses membres s'étaient déjà, à titre personnel, exprimé sur le sujet, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC) s'était jusqu'ici gardé de donner un avis concerté sur la situation qui prévaut dans les deux régions. La déclaration des prélats camerounais vient donc dissiper les idées qu'une partie de l'opinion s'était faite de leur mutisme.

Ainsi donc, les hommes de l'église catholique qui est au Cameroun appellent à la reprise des activités scolaires et universitaires, à la cessation des grèves et de l'opération « villes mortes ». Ils exhortent « toutes les parties concernées à continuer le dialogue et à privilégier la recherche des solutions institutionnelles et humaines ».

Les pouvoirs publics sont interpellés dans ce message pour poursuivre l'œuvre de la décentralisation « totale » des institutions dans l'optique de promouvoir « le développement, la démocratie et la bonne gouvernance locale ». L'appel de la CENC vient se greffer à d'autres actions qui participent pour l'essentiel de la recherche d'une solution concertée aux problèmes soulevés.

On se rappelle que lors de sa dernière mission au Cameroun il y a quelques semaines, le représentant du SG de l'Onu en Afrique centrale, Louncény Fall, a encouragé le gouvernement camerounais « à prendre toutes les mesures (... ) appropriées, dans le cadre de la loi, afin de créer des conditions favorables au renforcement de la confiance nécessaire à la sortie de crise ».

Des pays amis comme les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne, le Canada soutiennent les actions du gouvernement dans le sens d'une sortie de crise.

Reçu il y a une semaine par le chef de l'Etat, Paul Biya, au palais de l'Unité, l'ambassadeur des Etats-Unis, Michael Stephen Hoza a réitéré les vertus du dialogue dans la recherche de solutions durables aux problèmes qui interpellent notre pays.

Ces appels et ces messages d'apaisement s'inscrivent dans le registre des mesures prises par le gouvernement, sur très hautes instructions du chef de l'Etat, pour trouver une issue durable aux problèmes soulevés.

S'agissant par exemple des revendications des enseignants, le gouvernement va procéder au recrutement de 1000 enseignants bilingues diplômés de l'enseignement supérieur dans les collèges scientifiques et techniques.

L'Etat a également accordé 2 milliards de F au titre de subventions pour l'amélioration de la formation dans les établissements privés. Le redéploiement de nombreux enseignants scolaires dans les établissements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest participe également des efforts du gouvernement visant à répondre aux revendications des enseignants grévistes.

D'autre part, dans l'optique de mettre en œuvre les mesures instruites par le chef de l'Etat à l'issue des concertations du gouvernement avec les avocats des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre de l'Enseignement supérieur a créé il y a quelques jours, les départements de "English Law" dans les universités d'Etat de Douala, Dschang, Maroua et Ngaoundéré, tandis que Buea et Bamenda abritent désormais des départements de "French Private Law".

Ces décisions sont la concrétisation des réformes annoncées tant à la Cour suprême qu'à l'ENAM, où des sections de la Common Law sont annoncées.

La traduction en anglais des textes Ohada, le recrutement spécial des personnels judiciaires anglophones, la création par le chef de l'Etat de la Commission pour le Bilinguisme et le Multiculturalisme dont les membres ont été installés il y a une semaine, le rétablissement de l'internet, constituent autant des signaux forts pour encourager et renforcer le vivre-ensemble au Cameroun.