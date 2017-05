Afrique: African Banker Awards - Les nominés dans les 10 catégories connus

Kuki Gallmann est une icône en Italie et dans le monde de la préservation de la nature. Mais aussi un… Plus »

Cinq autres Trophées sont décernés par un Jury composé de représentants d'agences multilatérales, d'experts internationaux et du comité de rédaction d'African Banker : Meilleure banque régionale (Afrique du Nord/Est/Australe/Centrale/Ouest), Ministre des Finances de l'année, Gouverneur de l'année, Carrière exemplaire et African Banker Icon.

L'Inde, qui connait une croissance économique très forte et a 1,4 milliard d'habitants, a établi depuis très longtemps des liens commerciaux et politiques avec de nombreux pays africains.

Cela montre comment le secteur financier réagit à la forte concurrence et aux défis auxquels sont confrontés les banques et le rôle crucial qu'elles jouent dans la transformation des pays africains. La catégorie « Deal de l'année » a révélé, une fois de plus, l'activité importante sur le marché des actions et des obligations, malgré un ralentissement notable », a-t-il souligné.

Le président du Comité des Trophées, Omar Ben Yedder, éditeur et directeur général du Groupe IC Publications qui publie le magazine African Banker, a souligné qu'il était à nouveau agréablement surpris par le calibre et la performance des nominés cette année.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.