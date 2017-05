Jugé et condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour « atteinte… Plus »

C'est pourquoi, nous avons invité non seulement les Congolais mais aussi les expatriés en service à Brazzaville pour qu'ils puissent connaître la culture congolaise et la faire promouvoir dans leurs pays respectifs », a déclaré le directeur du CCR, Sergey Belyaev à l'issue du concert.

Créé en 1999 par l'entrepreneur culturel et touristique Léonard Baniekona pour promouvoir la musique et la danse traditionnelles Kongo, Ngoma za Kongo est un groupe de musique traditionnelle, de danse, de chant et de théâtre. Le groupe a déjà fait de nombreuses tournées en Afrique, aux USA et en Europe.

Ce spectacle a précisé son directeur artistique, Léonard Baniekona, est une première présentation publique. « Il a été une réussite totale pour nous, et pour preuve, vous avez vu comment la salle a vibré et le public est sorti satisfait. »

Comme lors de sa précédente prestation, les spectateurs ont suivi un spectacle en deux phases sous la chorégraphie de Simplice Caroline Jam Boukaka. La première a été consacrée aux danses traditionnelles plus ou moins améliorées, avec un look moderne. La deuxième phase s'est basée sur les rites Kongo. Ici, les artistes se sont habillés en soutanes rouges comme leurs ancêtres.

