Congo-Brazzaville: Liberté de la presse - Continuer à se battre pour le droit à la vérité

Jugé et condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour « atteinte… Plus »

« Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort. Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias », a lancé Antonio Guterres.

L'effectivité de la liberté de la presse demeure un défi pour le Congo et le reste du monde, ont admis les différents intervenants du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), Courtney Raslsh, la directrice du plaidoyer et Richards Liu, journaliste à MSNBC, NBC News et CNN. Ces derniers ont encouragé les journalistes à continuer à lutter pour la liberté d'opinion et le droit à la vérité.

Ces échanges ont porté sur l'importance de la liberté d'opinion et son rôle dans une société démocratique, ainsi que les meilleures pratiques concernant la protection des journalistes, la façon d'accroitre la confiance du public et l'utilisation des réseaux pour faire face aux obstacles à la liberté de la presse.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.