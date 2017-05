Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - L'Iseps honore ses premiers lauréats en master

Jugé et condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour « atteinte… Plus »

Ce qui lui a valu la vocation d'institut de formation sous-régional, décrété par la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (Confejes). « Plus que jamais, l'Iseps contribue à l'amélioration des pratiques enseignantes et métiers du sport.

« Vous êtes nantis de nouvelles connaissances certes, mais ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire dans le milieu professionnel ont une expérience qui peut se caractériser par la connaissance du milieu et la résolution de certains problèmes, à court, moyen et long terme. Sans une humilité, votre insertion dans la vie professionnelle risquera d'être difficile », a conseillé le Pr François Mbemba.

S'adressant aux titulaires de master sport, il les a invités à avoir un esprit de compréhension. Quant aux diplômés en master éducation physique, le directeur de l'Iseps leur a demandé de préparer leurs cours et de respecter les heures d'enseignement. Aux titulaires de master supervision, ceux-ci sont appélés à être attentifs et humbles dans leurs tâches de superviseur pédagogique.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.