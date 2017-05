Congo-Brazzaville: Mairie de Mfilou - Jean Marie Nzinga Ondemba s'engage à veiller à l'unité des populations

Jugé et condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour « atteinte… Plus »

« L'administrateur-maire veille à l'exécution des lois et règlements de la République, des décisions du gouvernement. Il dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce sous forme de décisions, de notes de service et circulaires. Il est soumis à l'obligation de réserve », a-t-il signifié.

Il a enfin exhorté la population du 7ème arrondissement à collaborer et à s'attacher par un nouveau lien, d'affermir sa foi démocratique et de se préparer aux futures batailles pour la bonne cause.

Il a en outre appelé toutes celles et tous ceux qui ont la charge d'animer les services municipaux et déconcentrés de la mairie de Mfilou de se dresser en forgerons du bon fonctionnement des structures mais aussi, en véritables remparts contre les antivaleurs qui pourraient ternir l'image de la commune.

« Je m'engage solennellement devant le gouvernement de la République, devant les chefs de quartier et leurs suites, devant les populations de Mfilou-Ngamaba de veiller à l'unité, à la sécurité et au rassemblement de toutes les forces vives de notre arrondissement », a-t-il notamment déclaré.

