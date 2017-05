Après la fin samedi de la phase aller du championnat national, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) va lancer le 12 mai la manche retour de la compétition à l'issue de laquelle le futur champion sera connu.

L'enjeu étant de taille à telle enseigne que le président de la Fécofoot appelle au bon déroulement de cette phase décisive.

« A l'occasion de la phase retour qui sera lancée à compter du 12 mai, je me permets de vous rappeler ainsi qu'à vos supporters, la nécessité de favoriser un meilleur déroulement de celle-ci. Personnellement, je reste convaincu que ma demande devrait rencontrer une oreille attentive.

Puisse donc que chacun des différents acteurs concernés par cette compétition jouer son rôle et tenir sa place à l'effet de replacer le championnat national direct Ligue 1 dans sa dimension réelle d'unité de masse, de brassage de la jeunesse, de raffermissement de la paix », a souhaité Jean Michel Mbono.

Le président de la Fécofoot a apprécié le bon déroulement de la phase aller. Il a profité de cette occasion pour rappeler aux dirigeants les règles de jeu de la compétition que son instance et les clubs ont voulu de haute facture comme en témoigne le classement de la première partie de la compétition.

« Le principe du système de jeu ne saurait de quelque manière que ce soit, susciter une réaction, puisque les clubs qui sont concernés sont fixés d'avance sur les récompenses et sanctions à prononcer suivant le rang qu'ils occuperont : la participation à la Ligue des champions de la CAF pour l'équipe classée première ; le maintien en Ligue 1 pour les équipes classées entre la 1er et la 14e place, relégation en Ligue 2 pour celles classées 15e, 16e,17e et 18e », a-t-il commenté.

Comme lors de la phase aller, la Fécofoot entend créer toutes les conditions pour que tous les rendez -vous programmés pour la phase retour se déroulent normalement. Jean Michel Mbono a, en effet, attiré l'attention de certains dirigeants des clubs qui tenteraient de profiter des contreperformances de leurs clubs pour accuser à tort les officiels.

« La corruption voire l'achat des matches, loin de soigner ou d'améliorer l'image de marque de notre football, ces pratiques méritent d'être combattues avec la dernière énergie.

Ce qui signifie que , le dirigeant du club, pris la main dans le sac, sans apporter la preuve de ses dénonciations ou récriminations, sera traduit devant les organes juridictionnels compétents », a-t-il promis.

Le président de la Fécofoot a, par ailleurs, rendu hommage aux dirigeants clubs ayant accepté de faire d'énormes sacrifices pour se conformer aux exigences du cahier de charge de la Fécofoot afin de permettre à cette dernière, de s'arrimer à la modernité de l'organisation des compétitions nationales imposée par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football.

Au plan logistique, a précisé Jean Michel Mbono, le déroulement du championnat a été facilité par la prise en charge du transport selon les destinations des équipes et des officiels par les fonds propres de la Fécofoot.

« A mi-parcours du championnat national d'élite Ligue 1, il peut être porté un jugement partiel dans le but des améliorations éventuelles en tenant compte des failles constatées.

Parmi celles-ci, le brûlant problème de l'implication ou de l'intervention active des pouvoirs publics de cette grande compétition, se pose avec acuité pour mener à bon port le déroulement du championnat », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « La reconnaissance des efforts de la Fécofoot tient compte de la vitalité des compétitions notamment le championnat national d'élite direct Ligue 1 qu'elle organise depuis toujours au prix de nombreux sacrifices pour les clubs et la Fécofoot elle-même, qui s'y sont engagés corps et âme. Il ne faut pas perdre de vue que la Fécofoot assure la mission de service public qu'elle a reçue de l'Etat.»