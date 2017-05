Congo-Kinshasa: L'équipe de 53 membres du gouvernement Tshibala attendue !

On en sait un peu plus sur les conclusions de la commission ad hoc sur la décrispation politique mise en place… Plus »

D'ores et déjà, il y a lieu de croire qu'entre les consultations et l'investiture, il doit avoir pris suffisamment du temps, pour préparer les grandes lignes de son discours-programme qu'il devra, normalement, présenter au Parlement, à l'occasion de son premier baptême de feu qui interviendra d'un moment à l'autre, une fois l'Ordonnance présidentielle portant nomination de cinquante-trois membres publiée.

En plus du Premier Ministre, le Gouvernement est constitué de quatre Ministères de souveraineté dont les occupants ont été laissés aux bons soins du Président de la République, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'Article 78 de la Constitution et qui, du reste, a été reconnu par l'Accord Politique, tel qu'il avait été signé, le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain, sous les auspices des Evêques.

La Majorité Présidentielle aligne 20 membres dont 17 Ministres et 3 Vice-Ministres. A l'exception de l'aile dure de Limete, les autres fractions du Rassemblement ont 15 postes dont 12 Ministres et 3 Vice-Ministres.

L'Angola serait pointé du doigt, comme l'un des points déterminants de cette tentative de percée des leaders du Rassemblement de Limete. Ils y trouveront, certainement, quelques traces de She Okitundu qui, au nom du Gouvernement et du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, les y avait déjà devancés.

Et, selon des indiscrétions, Félix Tshisekedi et Lumbi font la ronde de l'Europe et du monde. Tout au long de cette semaine, ils pourraient, semble-t-il, se rabattre sur une randonnée diplomatique en Afrique, pour exiger l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

A Limete, pendant ce temps, l'on estime que tant qu'on n'aura pas retrouvé l'esprit de consensus et du compromis qui avait prévalu, lors de la signature de l'Accord du 31 décembre 2016, les perspectives d'engager le pays sur des rails des élections apaisées demeurent hypothéquées. Voilà qui justifie la campagne d'explications amorcée, de ce côté-là, depuis un certain temps.

