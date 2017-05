Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le mercredi 3 mai 2017 à Ouagadougou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Le diplomate onusien a félicité le chef de l'Etat pour « les avancées notables dans les domaines cruciaux » enregistrées par le pays.

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas est satisfait des avancées enregistrées par le Burkina Faso depuis les élections de novembre 2015 ayant mis fin à la Transition. Il est allé l'exprimer au Président du Faso lors d'une audience, le mercredi 3 mai 2017 au Palais de Kosyam.

Pour lui, les autorités actuelles ont permis au Burkina Faso d'atteindre des résultats importants. « J'ai félicité le Président du Faso pour les avancées notables dans les domaines cruciaux que sont la réponse multisectorielle apportée à la crise au Nord, les efforts dans la lutte contre la corruption, les progrès dans l'administration de la justice, qui a vu l'avancée notable de procès importants », a indiqué Mohamed Ibn Chambas à sa sortie d'audience.

Il a salué la mise en place d'un dialogue social institutionnel qui est encourageant et doit s'accompagner d'un engagement de tous les acteurs. Il a indiqué être conscient des contraintes persistantes héritées des années antérieures qui affectent les conditions de vie de la population et a donc invité le gouvernement a tenir vite ses engagements pris avec les partenaires sociaux.

Pendant son séjour au Burkina Faso, Mohamed Ibn Chambas prévoit rencontrer la société civile et l'opposition politique pour les inviter respectivement à des échanges avec le gouvernement pour déterminer des domaines d'intervention prioritaire et à rallier la cause de l'intérêt national sur la base d'un dialogue constructif.

« Il y a chez les Burkinabè une résilience et une flamme nationale qui sont particulières en Afrique de l'Ouest. Les épreuves actuelles peuvent tester cette résilience, mais nous savons que la détermination existe pour les surmonter », a soutenu le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.

la situation sécuritaire au Nord du pays, Mohamed Ibn Chambas a exhorté les autorités à poursuivre les initiatives récentes prises en collaboration avec les forces Barkhane et les forces de défense et de sécurité du Mali pour stabiliser la région et gérer les défis aux frontières.

Pour lui, le Burkina Faso demeure une pièce essentielle pour la stabilité dans la région avec son engagement auprès de la mission des Nations unies au Mali et dans d'autres opérations de maintien de la paix en Afrique. Mohamed Ibn Chambas a indiqué que le gouvernement peut compter sur l'appui des partenaires financiers internationaux dans l'exécution de son programme politique.

« L'engagement des Nations unies auprès du Burkina Faso n'a pas faibli depuis l'insurrection ; vous vous souviendrez que nous avons été présents à vos côtés durant les aléas de la Transition, et notre appui s'est constamment renforcé depuis l'ouverture de cette nouvelle ère démocratique en fin 2015 », a affirmé le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.

Dans cette dynamique, a-t-il ajouté, les Nations unies sont pleinement mobilisées pour que le pays demeure sur la voie du développement, de la stabilité et de la prospérité.