Burkina Faso: Le secteur privé , la priorité du Royaume de Belgique

L'ambassadeur du Royaume de Belgique à Ouagadougou est allé, dans la matinée du mercredi 3 mai 2017, rendre une visite de courtoisie au président de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso. A l'occasion les deux personnalités ont discuté de la coopération entre les deux pays.

Prendre connaissance des programmes de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF) et parler coopération entre le pays des Hommes intègres et le Royaume de Belgique a été le but de la visite de l'ambassadeur Lieven De La Marche, le jeudi 3 mai 2017 à la CC-BF.

A l'issue des échanges, l'hôte du jour, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, a annoncé que son pays est en train de développer un programme bilatéral dans lequel le développement du secteur privé serait l'axe prioritaire.

«La Chambre de commerce est un vecteur primordial pour nous. En plus du programme bilatéral, nous verrons dans quelle mesure nouer les relations entre les secteurs privés et des échanges commerciaux entre nos deux chambres», a-t-il dit.

Pour le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo, en plus de ce programme intéressant, attractif que le Royaume de Belgique propose au secteur privé burkinabè, il y a un qui prend en compte la région de l'Est. « Sans trahir le secret, la Belgique a un programme pour la région de l'Est, plus précisément Tenkodogo pour accompagner les Petites et moyennes entreprises », a-t-il fait savoir. M. Sawadogo.

A ce sujet, a-t-il déclaré, ils attendent la finalisation du programme pour déployer les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs. Il est ressorti également des échanges, la question de l'intensification des échanges commerciaux et le renforcement des relations commerciales.

Pour lui, le Burkina Faso dispose d'assez de fruits, de légumes et de l'or. C'est pour cela, a-t-il insisté, qu'il est important que des missions soient organisées dans les deux pays pour renforcer les relations commerciales en vue d'une mise en œuvre réussie du Plan national de développement, économique et social (PNDES).