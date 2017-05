Burkina Faso: SIAO - Les personnes soupçonées de détournement ont jusqu'au 15 mai pour s'expliquer

communiqué de presse

Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 3 mai 2017, a examiné des dossiers relatifs aux départements en charge de la sécurité, de l'agriculture et des infrastructures. Une communication orale inhérente aux soupçons de détournement de 200 millions de F CFA au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) a été également entendue.

Lors de la tenue du dernier conseil d'administration du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), les comptes n'ont pas été approuvés. Et pour cause, des suspicions de détournement de 200 millions de F CFA ont été ébruitées dans la presse. En sa séance du mercredi 3 mai 2017, le Conseil des ministres s'est penché sur la situation lors des communications orales. « Le Président du Faso s'est dit extrêmement choqué que cela soit appris par voie de presse et il a donné instruction à ce que les mesures soient prises afin que toute la chaîne de responsabilité puisse répondre. Il juge inacceptable qu'une telle situation puisse se poser et qu'un certain nombre de responsables n'en aient pas informé l'autorité de référence », a déclaré le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, à l'issue du rendez-vous hebdomadaire des ministres.

Selon lui, le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, a indiqué qu'il s'agirait en partie de frais de réception de location des stands sur le site du SIAO. « Il a précisé que les personnes incriminées ont jusqu'au 15 mai pour fournir les preuves de l'usage effectif de ces fonds avant que le dossier ne connaisse des voies judiciaires », a soutenu le porte-parole du gouvernement.

Au titre du ministère de la Sécurité intérieure, le Conseil a validé le recrutement ordinaire de 1745 élèves assistants de police et un supplémentaire de 755 autres élèves assistants. Ce qui porte le nombre total d'élèves policiers à 2 500 pour l'année 2017. « Selon les engagements pris par le chef de l'Etat dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), le ratio d'un policier pour 1300 habitants passe désormais à un agent pour 910 habitants. C'est cette obligation qui justifie le recrutement supplémentaire de 755 élèves assistants de police », a souligné Rémis Fulgance Dandjinou.

Contributions des OSC

Le Conseil a également, au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, donné son accord pour la tenue de la 2e session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les Organisations de la société civile (OSC). Aux dires du porte-parole du gouvernement, la date prévue pour la tenue de l'évènement est le 23 mai 2017, mais elle est susceptible de connaître un changement en fonction du calendrier du chef de l'Etat. Le thème de la présente session est : « Cohésion sociale et mise en œuvre du PNDES : Quelles contributions des OSC ? ». La rencontre est placée sous la présidence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Pour ce qui est du ministère de l'Agriculture et des ressources hydrauliques, le Conseil a adopté les résultats d'un appel d'offres visant la fourniture d'engrais aux 13 régions du pays. « C'est un appel d'offres ouvert, accéléré et qui comprend trois lots d'un montant total d'environ 7 milliards 500 millions de F CFA », a précisé M. Dandjinou.

Au titre dudit département, sept décrets ont été pris aussi pour rendre effective la loi 050/2012 portant règlement des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Par ailleurs, une approbation a été faite à propos d'un appel d'offre pour les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries parallèles à l'avenue Babanguida à Ouagadougou, au compte du département en charge des infrastructures. Une communication orale relative à la nomination du Pr Filiga Michel Sawadogo comme commissaire du Burkina Faso au sein l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été entendue.