Ivor Tan Yan, 37 ans, fréquentait le Saint Mary's College à Rose-Hill. En 2001, direction Lyon en France et Newcastle en Angleterre pour des études de droit. Il détient une maîtrise en droit avec spécialisation en arbitrage et sécurité bancaire.

Je dois mentionner le combat contre la corruption au sein de l'organisation Youth against Corruption. Je suis aussi membre de la plateforme Trade Union Against Corruption. J'accorde également du temps à la lutte contre la violence sexuelle faite aux enfants.

Avec l'axe culturel, on répond au besoin de développer les capacités artistiques du travailleur en lui permettant d'avoir des loisirs enrichissants. Cela peut prendre la forme de la musique, du théâtre et de la littérature, entre autres.

L'action syndicale porte sur trois axes : industriel, social et culturel. Dans l'axe industriel, on agit pour que les travailleurs obtiennent ce que la loi du travail leur octroie. L'axe social requiert des prises de position quand une décision politique influence la vie des travailleurs, par exemple la réduction des subsides sur des denrées de base.

L'honnêteté me pousse à décrire la réalité. C'est l'hypocrisie qui empêche l'unité syndicale. À la FPU, nous travaillons en partenariat avec la Confédération des travailleurs du secteur privé et la Fédération des travailleurs unis.

Ensuite, on a le syndicaliste opportuniste. Lui, entreprendra des actions pour attirer sur lui le regard de l'opinion publique. Et enfin vous avez le syndicaliste progressiste. Il pratique le syndicalisme global. Son action dépasse les questions industrielles.

Vous avez dit dans un entretien que «le syndicalisme est un monde d'égo rassis» et vous me recevez dans les locaux d'une fédération syndicale, n'est-ce pas contradictoire ?

Il a la dent dure envers certains syndicalistes. Ivor Tan Yan, négociateur de la Federation of Progressive Union (FPU), leur reproche d'être opportunistes et pouvoiristes, car selon lui l'action politique est un devoir pour le citoyen engagé.

