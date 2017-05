Ile Maurice: Law and order - Bientôt du high-tech pour la police

Un sous-comité, toujours sous l'égide de sir Anerood Jugnauth, a été constitué au ministère du Tourisme. Il a pour but d'évaluer l'ampleur des délits commis à l'égard des touristes. Il a déjà constaté que les vols dont sont victimes les touristes arrivent plus souvent dans les chambres d'hôtels que dans la rue.

Sir Anerood Jugnauth a déjà donné le ton le 26 avril lors de la Passing Out Parade de 63 gardiens de prison. «Les forces et les faiblesses des opérations policières et de la prison sont évaluées dans le but de produire un plan d'action. Nous voulons que Maurice soit reconnue internationalement pour son système de Law and Order», avait-il déclaré.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.