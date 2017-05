Ile Maurice: Scandale en Malaisie - Maurice impliquée ?

Est-ce une fausse nouvelle ou une piste que les autorités mauriciennes devraient explorer ? La presse internationale, dont The Independent et le Malaysia Chronicle, implique Maurice dans une affaire de scandale financier et de détournement de fonds en Malaisie, nommé 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Selon un article de The Independent, il y aurait des rumeurs sur une tentative de faire entrer des milliards de dollars dans une banque à Port-Louis. Le groupe de presse se demande aussi si le département de la justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation comptent enquêter sur le pays.

À Maurice, les autorités disent, elles, ne pas être au courant de ces articles de presse et qu'aucune autorité étrangère ne les a contactées. «Je n'ai encore rien entendu sur cette affaire», explique Sudhir Sesungkur, ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance.

Il précise qu'il faut plus d'informations «pour savoir si c'est vrai et quel ministère est concerné : la bonne gouvernance ou les finances». Du côté du bureau du Premier ministre, on indique également ne pas avoir eu vent de ce cas.

Qu'est-ce que le scandale 1MDB ? Najib Razak, Premier ministre malaisien, avait ouvert ce fonds souverain pour gérer l'épargne de l'État. Cependant $ 3,5 milliards sont soupçonnés d'avoir été détournés au profit de Najib Razak lui-même, d'hommes d'affaires ou encore d'Émiratis venant de plusieurs pays dont les États-Unis, le Singapour, la Suisse en plus de la Malaisie.