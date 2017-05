Ile Maurice: Omega Ark - Un ex-directeur confirme les négociations avec Megacom

«Oui, Omega Ark a eu recours à l'intermédiaire Megacom au temps des transactions.» Ces propos sont ceux d'un ancien directeur d'Omega Ark Investments PLC.

Joint au téléphone en Angleterre par l'express hier, celui-ci ajoute que «sur le marché international de l'immobilier, il est normal et coutumier d'avoir recours à un vehicle pour ce genre de transactions (NdlR, le rachat de l'hôpital Apollo Bramwell)». Et qu'il n'y a rien d'«étrange» avec le taux de 4 % de «commissions». Il va même jusqu'à affirmer que ce serait la moyenne sur le marché.

Il précisera cependant que la compagnie n'a pas payé un sou à Megacom puisque «the deal did not materialise». Il s'est lui-même retiré de la société à la fin de l'année dernière lorsque la vente a été annulée.

Interrogé sur les personnes avec qui Omega Ark a traité au sein de Megacom ou autres, notre interlocuteur indiquera qu'il ne se rappelle plus des identités : «It was a long time ago and at that time, we were dealing with a lot of people.»

Pour rappel, c'est lors de la dernière Private Notice Question de Xavier-Luc Duval sur la vente d'Apollo Bramwell que les noms de Megacom ainsi que de son Project Manager, Manoj Dhansa, ont été évoqués. Le leader de l'opposition a, ce jour-là, brandi une correspondance signée du Project Manager de Megacom, située à avenue Bécasses, Sodnac, et qui fait état des 4 % du montant de la transaction pour la rémunération de la compagnie et de ses actionnaires.

Toujours au Parlement, le leader du Reform Party, Roshi Bhadain est allé plus loin, alléguant que Manoj Dhansa était présent en compagnie de Prakash Maunthrooa au bureau du Premier ministre en 2015, pour les négociations concernant les 4 % de commissions. Ce qu'a réfuté le Project Manager le lendemain dans l'express, déclarant qu'il n'avait jamais rencontré le Senior Adviser de Pravind Jugnauth. En revanche, il avait lui aussi estimé «normal» qu'une compagnie locale agisse comme intermédiaire entre une compagnie étrangère et le gouvernement pour ce type de projet.

Dans un communiqué émis deux jours plus tard par le bureau du Premier ministre, mais au nom de NIC Healthcare Ltd, celle-ci a fait valoir que les négociations ont été tenues directement avec les membres de sa direction et les représentants légaux d'Omega Ark Investments Plc. Et que la direction de la NIC Healthcare Ltd avait refusé d'entamer des discussions avec Megacom Ltd.