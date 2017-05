Burkina Faso: Lutte contre le cancer du col de l'utérus - Le projet «Be healthy, be Mobile... » lancé

Initié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union internationale des télécommunications (UIT), le projet ''Be healthy, be Mobile m-cancer du col de l'utérus" a été officiellement lancé au Burkina Faso, le 2 mai 2017, à Ouagadougou.

Après la Zambie en 2016, le Burkina Faso est le 2e pays du continent africain à accueillir le projet ''Be healthy, be Mobile m-cancer du col de l'utérus". Un programme dont l'objectif est de contribuer à réduire les cas de cancer du col de l'utérus.

Réunis autour de la Première Dame, Sika Kaboré, les initiateurs du projet que sont l'Organisation mondiale de la santé et l'Union internationale des télécommunications (UIT), ont procédé au lancement officiel du projet. C'était le 2 mai 2017, à Ouagadougou.

Il s'agira de l'avis du directeur du bureau de développement des télécommunications de l'UIT, Brahima Sanou, d'envoyer des messages de sensibilisation sur les différents téléphones portables.

L'idée consiste également à tenir les femmes informées des consultations ou toute autre information en lien avec ce type de cancer.

«Nous allons utiliser dans un premier temps les SMS. On va essayer d'informer. Nous allons aussi aider au dépistage. Pour celles qui ne savent pas lire, il y aura un relais avec les structures sanitaires», a soutenu M. Sanou.

L'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré d'ajouter que le programme prévoit un volet formation à l'endroit des professionnels de santé sur les techniques de dépistage du cancer du col de l'utérus.

«Cet outil qui est à la portée de tout le monde servira de cadre de dialogue entre les professionnels de la santé et les populations. Il contribuera à réduire les distances entre les prestataires sanitaires et les bénéficiaires des services de santé», a affirmé M. Kaboré.

Pour la représentante de l'OMS au Burkina Faso, Dr Alimata Jeanne Diarra-Nama, le cancer du col de l'utérus a été diagnostiqué chez 528 000 femmes en 2012 dans le monde.

Parmi ce lot, il y a eu 266 000 décès. Selon elle, plus de 90% de ces décès sont dans les pays à revenus faibles. D'où la recherche d'actions urgentes pour venir à bout de cette pathologie.

«La mise en œuvre de programmes de santé mobiles dans le cadre de l'initiative ''Be healthy, be mobile" devra être soutenue grâce à la collaboration multisectorielle efficace qui implique les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile pour sa réussite», a-t-elle estimé.

Le ministre de la Santé, Dr Nicolas Méda et son homologue du développement de l'Economie numérique et des postes, Fatimata Ouattara/Sanou ont, quant à eux, affiché leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre de la plateforme.