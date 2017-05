« Des taxis de la mer qui alimentent le trafic de migrants ». Voici comment une des plus hautes… Plus »

« C'est pourquoi, il est important qu'en tant qu'institution sous régionale, nous puissions voir comment faire pour améliorer les compétences sur le terrain », a-t-il expliqué. L'initiative est pertinente en son sens, car, quand les enfants sont bien nourris, ils vont à l'école et apportent beaucoup plus de chaleur à la maison.

Le pays a également révisé sa politique nationale de nutrition et élaboré un plan stratégique multisectoriel de nutrition afin de renforcer les interventions sensibles et spécifiques de nutrition, a-t-il ajouté.

Pour faire face au phénomène, « le Burkina Faso a adhéré au mouvement saving up nutrition et s'est fixé l'objectif de réduire de 40% d'ici à 2025 le nombre d'enfants de moins de cinq ans souffrant d'une malnutrition chronique », selon Dr Hien.

Et qui plus est, les personnes sous le joug de cette maladie encourent le risque de mourir de diarrhée ou de toute forme de maladie infectieuse.

