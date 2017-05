Les membres du comité de pilotage du Projet de développement rural intégré de la région du Plateau central (PDRI-PC) ont tenu leur première session ordinaire, le jeudi 27 avril 2017 à Ziniaré. L'objectif de cette session était d'examiner et d'adopter le rapport d'activités de l'année 2016 et d'échanger sur la visite des réalisations du projet.

Dans le but de contribuer, sur une base durable, à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans la région du Plateau central, l'Etat burkinabè a mis en place le Projet de développement rural intégré de la région du Plateau central (PDRI-PC). Financé par la Banque islamique de développement (BID) et l'Etat burkinabè à hauteur de 11,74 milliards de F CFA pour une période de cinq ans, le projet a été officiellement lancé, le 15 novembre 2012.

Pour suivre et évaluer l'exécution des activités sur le terrain, les membres du comité de pilotage tiennent régulièrement des sessions pour examiner et adopter les rapports et les programmes d'activités. C'est dans cette dynamique que s'est tenue cette première session ordinaire de l'année 2017. Cette session a été consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activités de l'année 2016.

Du rapport d'activités, il est ressorti que les activités prévues au cours de l'année 2016 portaient sur: l'octroi d'intrants agricoles aux producteurs pour la production du niébé, la mise en place d'infrastructures de production (unités de pesées/vente de poisson, de poulaillers et de stations de ponte naturelles) au profit des acteurs.

Il était également prévu l'acquisition des kits d'équipements pour les poulaillers construits, d'un véhicule pour le transport des alevins, des intrants pour l'insémination artificielle et le renforcement des capacités des acteurs (agents et producteurs).

Mais à la date du 31 décembre 2016, le taux d'exécution physique des activités est de 45%. Sur une prévision de 2 939 361 000 de F CFA, le taux d'exécution financière est de 44,12%, soit 1 296 865 000 de F CFA.

Selon le coordonnateur du projet, David D. Dimitri Kam, le faible taux d'exécution physique et financière des activités est dû à une restructuration du projet qui a causé de long délai dans l'obtention des avis de non objection.

Cependant, a-t-il ajouté, les taux d'exécution physique et financière de l'année 2016 se sont légèrement améliorés par rapport aux années antérieures.

Un taux d'exécution de 45% en 2016

Mme la chargée d'études, Viviane Paré/Nabié, représentant le président du comité de pilotage, a précisé : «Le PDRI a connu diverses péripéties depuis l'approbation du rapport d'évaluation par le Conseil d'administration de la BID, le 24 juin 2010. En effet, la signature de l'accord de prêt n'est intervenue qu'une année plus tard soit le 29 juin 2011.

Cela est dû principalement au dépassement du pourcentage de fonds concessionnels du projet. Bien que le lancement officiel ait eu lieu le 15 novembre 2012, l'équipe du projet n'a été mise en place qu'en juin 2014, dû principalement à la catégorie initiale du projet.

Cela a causé un retard de près de quatre ans pour le démarrage effectif des activités». Avec la prorogation de la date du dernier décaissement au 31 décembre 2017, l'équipe de projet devra œuvrer pour l'obtention diligente des avis de non objection pour une exécution à terme des activités en cours. Cela exige, selon le comité de pilotage, l'implication effective des autorités de tutelle, des partenaires et de tous les acteurs.

En prélude à la tenue de cette session, les membres du comité de pilotage ont visité, mercredi 26 avril 2017, quelques réalisations et chantiers du projet. Le premier site visité a été le chantier du barrage de Lindi, dans la commune rurale de Ourgou-Manéga.

Sur ce site, il sera réalisé un barrage, deux boulis et 27,20 hectares de périmètre aménagé pour la production du riz et du maïs. En cinq mois de travaux, le taux d'exécution est de 26%, mais les responsables de l'entreprise ont rassuré du respect des délais.

Sur les trois cents poulaillers réalisés dans la région, c'est celui de Mme Justine Ouédraogo qui a reçu la visite des membres du comité de pilotage. Ayant bénéficié pour la construction de son poulailler, d'équipements et d'aliments pour volaille, Mme Ouédraogo a commencé avec dix poules et un coq.

Avec ce noyau reproducteur, sa basse-cour compte plus d'une quarantaine de poussins. Le dernier site a été les 38 étangs piscicoles de Ziga qui ont été réhabilités afin d'améliorer le secteur des ressources halieutiques.

Avec une production attendue de 15 tonnes de poissons par an, ce secteur va contribuer à accroître les revenus des acteurs de la filière. A l'issue de cette visite, le comité de pilotage du projet a remis des unités de pesée/vente de poissons et deux pirogues motorisées aux acteurs de la filière pêche.