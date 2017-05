Togo: Oragroup en pleine santé

Le Groupe bancaire panafricain Oragroup, dont le siège est à Lomé, affiche une forte croissance avec des résultats en hausse en 2016.

Avec un total de bilan de 1 637 milliards de Fcfa (2,4 milliards d'euros, + 10 % par rapport à l'année précédente), des dépôts de la clientèle à 1 069 milliards et des opérations de crédits à 1 108 milliards, Orabank annonce un produit net bancaire de 102,2 milliards et un résultat net de 15,1 milliards, en hausse respectivement de 8,5 % et 90 % par rapport à l'année précédente, avec à la clé un ratio opérationnel d'exploitation de 14,16 % contre 7,74 % en 2015.

'Ces performances (...) traduisent nos efforts constants afin de gagner en rentabilité et en solvabilité pour consolider et pérenniser notre forte croissance, en direction principalement du secteur privé et des particuliers', a indiqué Binta Toure Ndoye, la directrice générale.

Depuis 2008, Oragroup est passé d'une présence dans cinq pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales Orabank dans douze pays, après notamment l'acquisition des Banques régionales de solidarité (BRS), en 2013. En 2016, le groupe a franchi la barre des 400.000 clients.

La banque dispose d'un réseau de139 agences.

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie).

La banque propose à sa clientèle de grandes entreprises, nationales et internationales, de PME et de particuliers une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.