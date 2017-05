Cameroun: Open International de golf - La succession de Nji ouverte

Au regard des résultats et de la qualité des joueurs, « nous sommes prêts à conserver notre titre. Tous ces joueurs se connaissent. Il y a une forte influence physique et psychologique qui se jouera », annonce Thomas Onambele. A côté des duels de « pros », 100 joueurs amateurs seront sur le green pour un titre aussi.

Le Cameroun rassemble depuis un an, quelques ingrédients pour donner à ses compétiteurs des arguments pour surfer sur le green. Les espoirs du pays reposent donc sur Presley Nji, Issa Nlareb et Désiré Elemba. Thomas Onambele, directeur technique national.

Cette année, la Fédération camerounaise de golf a enregistré 37 golfeurs étrangers, dix de moins que l'an dernier dans la catégorie des professionnels (16 Nigérians, 6 Ivoiriens et Kenyans, 5 Ghanéens, 3 Sénégalais et 1 Zimbabwéen).

Après les compétitions par équipes et celle des caddys, place aux professionnels. Dès ce matin, ils vont jouer en Stroke play (dans cette formule, le parcours s'accomplit en prenant en compte tous les coups joués et les pénalités du 1er au 18e trou) pendant quatre jours avec un Cut (un certain nombre de joueurs auront droit de poursuivre le tournoi avec une chance de le remporter) à la fin du deuxième tour.

60 golfeurs professionnels (23 Camerounais) ont les yeux rivés sur « son » trophée. Lui aussi est en course. Presley Nji, vainqueur l'an dernier, de l'Open international de golf du Cameroun a remis son titre en jeu. Il a entamé la 8e édition, lancée dimanche dernier à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Education physique. 160 golfeurs vont s'éprouver au parcours du Mont Fébé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.