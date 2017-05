Garoua (Bénoué). Entre le 10 et le 12 mai prochain, la commune de Mayo-Oulo, dans le département du Mayo Louti, accueillera la cérémonie de lancement national des activités de la 45e Fête nationale de l'Unité, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l'Education civique.

La révélation, faite par le gouverneur de la région du Nord Jean Abate Edi'i à l'occasion de la première réunion préparatoire régionale, confère à elle seule un caractère particulier à la célébration de cette année dans la région du Nord.

Face aux différents responsables régionaux vendredi dernier, le gouverneur en a donc appelé à une mobilisation générale des forces vives de la région, afin que cet honneur fait à la région du Nord donne lieu à un cachet particulier des manifestations de cette année.

Et pour ce faire, le gouverneur a souhaité plus de fluidité et d'efficacité dans l'organisation. D'où le choix de réduire drastiquement le nombre de commissions, qui va passer de 11 l'année dernière, à 6 cette année.

Une commission du défilé militaire et des feux d'artifice, la commission défilé civil, marche de l'unité et retraite au flambeau, celle des infrastructures, du pavoisement de l'accueil et du protocole, la commission des affaires culturelles et sportives, celle de la santé et celle de la communication.

Ce, avec la volonté de réduire conséquemment les budgets prévisionnels, de limiter les cacophonies, et de mieux superviser les différentes activités.

Jean Abate Edi'i en a par ailleurs appelé au réalisme des sollicitations pour ces différentes commissions, l'évènement ne disposant pas d'un budget faramineux, pour prendre en charge toutes les prétentions.