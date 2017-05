Cameroun: Jeux de la solidarité islamique - Les Lions espoirs en Azerbaïdjan

En guise de sparring-partner, une équipe locale sera face aux coéquipiers d'Olivier Mbaizo, le 5 mai prochain. Les joueurs disent avoir gagné en volume de jeu, et être prêts sur le plan athlétique, maîtrisent les enjeux de la compétition et sont mentalement prêts. Au regard des difficultés de la préparation, le vœu ardent du groupe, est de décrocher le trophée de ce tournoi de football.

Ces derniers, ont été retenus par leur club, pour cause de Ligue des champions africaine. Mais, après négociations, ont pu être libérés et rejoindront leurs coéquipiers d'après le Team Press Officer, Boney Philippe.

Richard Towa, le sélectionneur des Lions de moins de 23 ans (Espoirs) et 21 de ses protégés, ont quitté le Cameroun lundi dernier, 1er mai, sans le gardien de but de Coton Sport, Simon Medjo Omossola et son coéquipier Fabril Kaou, défenseur.

