Togo: La COOPEC-ET sur de bonnes lancées

La Coopérative d'Épargne et de Crédit des Enseignants du Togo (COOPEC-ET) sera mise en place dans quelques mois. A cet effet, une tournée nationale est organisée à l'endroit des enseignants pour les sensibiliser et recueillir par la même occasion leurs avis sur les taux à pratiquer en ce qui concerne l'épargne-retraite. Le lancement de cette sensibilisation a eu lieu ce mercredi à Lomé. Une tournée qui prendra d'ici au 13 mai.

Cette coopérative à laquelle peuvent adhérer les enseignants, le personnel administratif des ministères de l'enseignement primaire et secondaire, technique et de la formation professionnelle, vise à améliorer les conditions de vie de ses membres en leur rendant le meilleur service à moindre coût.

Selon Eyana KPEMISSI AMANA, président du conseil d'administration de la COOPEC-ET, la sensibilisation sur la COOPEC-ET qui a débuté à Lomé, va s'étendre à toutes les préfectures du Togo pour recueillir les avis des adhérents sur les taux à pratiquer en ce qui concerne l'épargne retraite. Il a également souligné que quand on travaille, il faut déjà penser à la sortie et ce n'est pas aisé pour certains quand on n'a pas épargné.

« Donc ce que nous voulons, c'est de recueillir l'avis des adhérents pour que nous puissions compléter le dossier d'agrément à la BCEAO et c'est cela qui va permettre le lancement des opérations parce que sur les salaires tant qu'on n'a pas un taux retenu, on ne peut pas

commencer .il est urgent que nous puissions le faire » a ajouté Eyana KPEMISSI AMANA.

Par ailleurs, il a affirmé que cette coopérative qui va être mise en place servira à l'amélioration des conditions de vie des enseignants , du personnel administratif dans les ministères des Enseignement Primaire et Secondaire, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et également pour le personnel de ces deux ministères qui sont à la retraite.

La COOPEC-ET sera une banque pour les enseignants, gérer par l'enseignant. Elle va offrir tous les services que peut offrir les banques et elle les offrira à des taux avantageux.