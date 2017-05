Afrique: Cedric Mbeng - "Le continent a les moyens de financer son agenda de transformation économique"

Dakar — Le continent africain a suffisamment de moyens financiers pour financer son agenda de transformation économique, estime le Gabonais Cedric Mbeng, auteur du livre "Financer l'Afrique".

L'expert des marchés financiers domestiques a exprimé ce point de vue dans une interview accordée au site www.finantialafrik.com. ;

Cedric Mbengue souligne que son livre "montre que, contrairement à ce qui se dit habituellement, l'Afrique dispose, dans l'ensemble, des ressources financières nécessaires pour financer son agenda de transformation économique". L'auteur explique en effet qu'"elle est créancière nette du reste du monde".

Il estime que "c'est le ratio crédits/PIB qui est le plus corrélé à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté". Sous ce rapport, "si on regarde son évolution en 1990, 2000 et 2013, on obtient pour l'Afrique subsaharienne 7,9 % ; 8,1 % ; et 36,7 % tandis que les autres régions du monde affichaient 70,3 % ; 82,6 % ; et 97,9 %", fait-il observer.

Il ajoute que "le recours au financement concessionnel via l'aide bilatérale et les partenaires au développement a été le moyen le plus utilisé par la majorité des pays africains depuis les indépendances pour financer leurs économies".

"On parle certes de 54 pays avec des situations différentes. Mais dans l'ensemble, les pays du continent souffrent d'un sous-financement chronique. L'ouvrage part donc d'un constat : +l'Afrique n'est pas financée+", conclut-il.