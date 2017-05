Il sera jugé par contumace. Aussi faut-il rappeler que deux anciens ministres, notamment Yacouba Ouédraogo, ex-ministre des Sports et des loisirs, et Clotilde Ky, ministre délégué chargée du Budget, ont bénéficié d'un non-lieu pour n'avoir pas participé au Conseil extraordinaire des ministres du 21 octobre 2014 qui a pris une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour le maintien de l'ordre avec usage d'armes à feu.

Il faut noter que les mis en cause, au nombre de 30 dont Blaise Compaoré, encourent jusqu'à vingt ans de prison, voire la peine capitale, même si celle-ci n'est plus appliquée depuis des années au pays des Hommes intègres.

« Coups et blessures, complicité de coups et blessures, assassinat et complicité d'assassinat » sont les chefs d'accusation retenus contre les mis en cause.

Luc Adolphe Tiao, dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, et ses ministres, sont poursuivis dans le cadre de la répression sanglante de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant entraîné la chute du régime de l'ex-enfant terrible de Ziniaré.

