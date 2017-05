Congo-Brazzaville: Boxe - Les ponténégrins se préparent pour le championnat d'Afrique zone 4

Dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique zone 4 que le Congo abrite le 27 mai prochain à Brazzaville, le président de la Ligue départementale de boxe de Pointe-Noire, Gilbert Kindzéssé, a lancé le week-end dernier les combats tests en vue de la mise en place de la sélection départementale

Ces combats de présélection des meilleurs boxeurs de la Ligue de Pointe-Noire s'achève le 6 mai au CEG 3 Glorieuses. À l'issue du test, la sélection de Pointe-Noire rejoindra ensuite les sélections de Brazzaville, de la Bouenza, du Niari et de la Likouala pour les derniers combats qui permettront à la fédération congolaise de boxe de mettre en place l'équipe nationale des Diables rouges.

Dans son mot de circonstance, le président de la ligue de Pointe-Noire, Gilbert Kindzessé, s'est fié au savoir-faire des entraîneurs. « Après les 11e Jeux Africains où notre département a offert un champion d'Afrique à la nation, et la brillante participation de nos boxeurs aux Jeux olympiques de Rio, nous voici aujourd'hui aux préparatifs du championnat d'Afrique de la zone 4 qui se déroulera à Brazzaville le 27 mai. Nous osons croire que les entraîneurs sont à la hauteur de leur tâche et vont nous fournir les meilleurs boxeurs qui affronteront leurs collègues de Brazzaville et d'autres départements en vue de la mise en place de la sélection nationale ».

Pour ce faire, il a lancé un appel à tous les officiels techniques d'être impartiaux dans leur tâche et à la commission technique de fournir les meilleurs boxeurs.

Au total, cent-dix boxeurs de14 clubs ponténégrins participent aux différentes épreuves prévues dans toutes les catégories, à savoir: les mouches, les mi-mouches, les plumes, les légers, les moyens, les mi-moyens, les supers lourd et les lourds.

Après les premiers combats, le directeur technique départemental, Dieudonné Moukouyou, a jugé très faible le niveau des boxeurs qui ont été pris au dépourvu. Mais, au fil des combats, le staff technique de la Ligue de Pointe-Noire va découvrir les boxeurs de haut niveau, a-t-il assuré.

Par ailleurs, Germain Mouanda, représentant du directeur départemental des sports et de l'éducation physique a indiqué que la direction apprécie ce sport à cause des efforts et du mérite dont les boxeurs ponténégrins ont toujours fait montre au niveau national et africain pour ne citer que les Jeux Africains 2015 de Brazzaville. « Pour ces présélectionnés au championnat d'Afrique, j'ose croire que vous ne ménagerez aucun effort pour que notre département soit le plus représenté dans la sélection des boxeurs du Congo. Le directeur départemental des sports que je représente m 'a chargé de vous dire que les présélectionnés de Pointe-Noire rentreront à Brazzaville avec sa bénédiction », a-t-il ajouté.