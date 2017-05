Congo-Brazzaville: Jean Clément Mengue signe « Les Tiers Exclus »

Edité en décembre 2016 par la Doxa éditions, le roman « les tiers exclus » fait le procès des programmes d'ajustement structurel. Il compte 92 pages, subdivisées en trois chapitres : l'incertitude, la longue marche et la chute.

Dans cet ouvrage, l'auteur rend hommage aux travailleurs africains licencés, qui ploient sous le poids de la misère noire, victimes des conséquences des programmes d'ajustement structurel.

L'auteur décrit les aléas du monde de travail en ce 21 siècle. C'est avec compatie que l'auteur restitue quelques scènes de vie qui caractérisent les travailleurs. Les faits relatés dans ce livre sont réels et vécus.

Jean Clément Mengue parle des travailleurs qui ont perdu leur emploi partout dans le monde et, peint une entreprise revendue sans associer les travailleurs qui, du coup, se retrouvent dans la rue et occupent souvent les rond -points, les ministères, organisèrent une fanfare à l'aide de casseroles. Cette fanfare est qualifiée par les passants d'orchestre Manzanza.

« Nous manifestons juste pour recouvrer nos droits, notre action intègre une dynamique de la non-violence. Nous étions là, nous les licencés. Nous occupions la rangée droite et les camarades, à l'extérieur avaient ceinturé l'immeuble, prêts à agir.

Notre fanfare avait repris son concert. L'atmosphère était tendue depuis nous attendions les nouvelles autorités de la société, les repreneurs comme ils étaient qualifiés par les officiels », pages 19 et 47.

Soucieux de cette situation, Jean Clément Mengue n'a pas caché son regret. « J'ai vu les miens qui ont été licencés. J'ai connu les amis qui ont perdu l'emploi, ça fait donc un monde à moi. J'ai fait des dédicaces à ces travailleurs africains révoqués.

Quand vous êtes licencés tout ce qui vous arrive est mauvais, c'est comme si on vous a jeté un sort, il y a de fois la femme vous quitte », a signifié l'auteur.

"Les tiers exclus" pourrait être présenté et dédicacé entre la fin du mois de mai et mi -juin 2017 à l'espace vendredis littéraires au Centre de formation et de recherche en arts dramatiques (Cfrad).

L'auteur est à son troisième roman après "Les longs brisés" publié en 200 et "Les murs de silence", en 2007. Le quatrième roman de Jean Clément Mengue à paraitre prochainement abordera la nébuleuse question des immigrés qui trouvent la mort dans la méditerranée.

Jean Clément Mengue est membre du bureau exécutif national de l'Union des écrivains et artistes congolais, président de la Fédération des gens des lettres du Congo- Brazzaville.

Il est philosophe de profession et a servi au ministère de la Culture et des arts et à la Cour Constitutionnelle. Le livre est vendu à 10 euros, l'équivalent de 6.500 FCFA.