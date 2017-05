Congo-Brazzaville: Les anciens étudiants de l'UMNG invités à appuyer le CRANE

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a lancé le 2 mai à Brazzaville un appel aux anciens étudiants de l'Université Marien- Ngouabi, les invitant à adhérer et à soutenir les actions de la Crème des anciens étudiants de l'université Marien- Ngouabi (CRANE).

À la faveur d'un entretien avec une délégation du CRANE, conduite par son président Parfait Romuald Iloki, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait part de sa disponibilité à jouer son rôle dans le partenariat entre le ministère et le CRANE.

Il a promis appuyer et accompagner cette jeune association. « C'est une bonne nouvelle ; on leur souhaite bon vent. Je lance un appel à tous les anciens étudiants de l'université Marien- Ngouabi ou qu'ils soient ; quels qu'ils soient à appuyer cette jeune association.

J'ai compris qu' elle n'a pas limité son accès, n'a pas fixé d'interdiction. En tant qu'anciens étudiants, nous sommes donc tous membres de fait », a précisé Bruno Jean Richard Itoua.

Et d'ajouter : « Il y a quelques formalités à accomplir pour devenir membre effectif. Encore une fois, je lance un appel à tous les anciens étudiants et je me ferais un plaisir s'il le faut de cosigner un courrier, qu'on pourra adresser au plus prestigieux d'entre nous pour leur demander d'adhérer et puis évidemment d'appuyer ».

Le président du CRANE s'est rejoui de ce que « le ministre est très ouvert et a été très attentif à nos propositions. Il a paginé notre programme d'activités et a apprécié le parcours que nous avons déjà pu faire en quelques temps.

Nous avons lancé un site Internet. Nous sommes ouverts au reste de l'université et à tous les anciens et nous sommes actuellement en train de réhabiliter l'amphithéâtre 600, qui est un lieu à la fois important et historique pour nous qui sommes passés à l'UMNG ».

Signalons que la Crème des anciens étudiants de l'UMNG (CRANE) a été créée en juillet 2015 en vue de contribuer au rayonnement de l'unique établissement public de l'enseignement supérieur au Congo.