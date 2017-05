Congo-Kinshasa: Imminent !

opinion

Les congolais ont appris à prendre leur mal en patience. C'est en perspective de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, attendue depuis bientôt un mois, si jamais le 7 mai prochain, le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, n'arrivait à signer l'ordonnance portant nomination des membres du Gouvernement.

Pourtant, il n'est pas à son premier essai. Nommé Premier ministre le 17 novembre 2016, Samy Badibanga avait attendu presqu'un mois, soit le 19 décembre de la même année, pour voir intervenir la nomination des membres de son équipe gouvernementale. C'était alors dans une confusion totale où, d'une part, des tintamarres qui annonçaient la fin du second et dernier mandat du Chef de l'Etat et, d'autre part, l'arrivée dudit Gouvernement. Cette fois-ci, et selon certaines bribes d'informations, tout est fin prêt, parce que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, et le Premier ministre, Bruno Tshibala, ont eu un tête-à-tête, probablement, pour donner la dernière touche à la mouture, la dernière aussi, avant la signature de l'ordonnance, tant attendue, de la nomination de nouveaux ministres.

Dans l'opinion, l'on s'interdit de citer les noms, dès lors qu'il a été rapporté que le Chef de l'Etat aurait déchiré une mouture reprenant certains noms, jugés peu crédibles, parce que ne répondant pas aux critères de compétence et de moralité. Ce qui avait poussé certains prétendants à ramener à la baisse leurs prétentions, en attendant que tranche le pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat. Les quelques interventions enregistrées de certains acteurs se limitent aux soutiens apportés au Premier ministre. Cela montre à quel titre l'équation s'est vite compliquée, parce qu'il y a un nombre important de nouveaux venus, c'est-à-dire, ceux qui ont mouillé leur maillot pour signer l'arrangement particulier.

Autant que ceux qui avaient signé l'Accord de la cité de l'Union africaine ont participé au Gouvernement Samy Badibanga, autant ceux qui ont signé l'arrangement particulier croient-ils, dure comme fer, pouvoir obtenir un poste ministériel dans le Gouvernement Bruno Tshibala. Par ailleurs, l'attente du Gouvernement fait bouger les lignes dans certaines plateformes et partis politiques. Au Front pour le Respect de la Constitution (FRC), mais aussi au Mouvement de Libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, les cadres ne parlent pas le même langage. Il y a les preneurs des postes et des non preneurs. D'ailleurs, si l'on y prend garde, les deux structures peuvent bien implosées. Au Rassemblement, si pas au G7, il y a Dany Banza de l'ACO, qui n'émet plus sur la même longueur d'ondes que les autres membres de sa plateforme.

S'agit-il d'un appel de pied fait à Tshibala ? Ça va se savoir dans les heures qui suivent. Qu'importe ce qui se passe, le pays doit fonctionner, normalement. Le fait de laisser pourrir la situation n'enchante personne. Sur le plan social, la misère va grandissante, du fait de la situation économique elle-même précaire, avec la décote du franc congolais et la hausse des prix des biens de première nécessité. Ayant pris la mesure de tous ces paramètres, eu égards à l'entrevue d'hier, lieu d'affirmer que la publication du Gouvernement est une affaire de quelques heures. C'est donc imminent.