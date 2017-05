Algérie: Ceux qui ont appelé au boycott veulent la démission du peuple et sa démobilisation face aux défis (Touati)

Plus de 23 millions d'électrices et d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire… Plus »

"L’appel au boycott n’a d’autre objectif qu’encourager la démission du peuple algérien et à le démobiliser afin qu’il reste à l’écart de la vie politique", a indiqué Moussa Touati, qui a accompli son devoir électoral pour le renouvellement de l'Assemblées populaire nationale (APN), à l`école 24 février de Médéa, ajoutant que cette tentative d’isoler le peuple a tendance à faire perdurer la période de transition actuelle et retarder la mise en place d’institutions élues de façon démocratique et crédibles, au servir du citoyen".

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a indiqué jeudi à Médéa, que ceux qui ont appelé au boycott des élections législatives veulent la "démission du peuple et sa démobilisation" face aux défis et aux enjeux auxquels fait face l’Algérie.

