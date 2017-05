Afrique de l'Ouest: CEDEAO - L'Algérie a des capacités économiques pour relancer le développement en Afrique

« Des taxis de la mer qui alimentent le trafic de migrants ». Voici comment une des plus hautes… Plus »

Une exposition de produits algériens se tient actuellement à Nouakchott du 30 avril eu 7 mai en cours avec la participation de plus de 70 entreprises nationales représentant différents secteurs économiques et commerciaux en vue de faire connaitre les capacités économiques de l'Algérie, notamment en matière d'industrie.

Il a estimé nécessaire "d'accompagner le développement industriel et technologique par des capacités en matière de commercialisation et d'exportation en vue d'obtenir des quotas au niveau des marchés africains et mondiaux". Il a salué dans ce sens le rôle de l'Algérie en la matière appelant à consentir davantage d'efforts dans les domaines de la communication et la commercialisation pour inonder les marchés africains et autres produits algériens.

