Algérie: Congrès sur la fertilité les 12 et 13 mai à Oran

La congélation des gamètes (ovules et spermatozoïdes) pour permettre aux cancéreux qui subissaient des chimiothérapies d’avoir des enfants sera au centre du 5ème Congrès de la Société algérienne de fertilité et de contraception (SAFEC) les 12 et 13 mai à l’EHU "1er novembre" d’Oran, apprend-on de son vice-président.

Organisé sous le thème "Préserver la santé génésique", cette rencontre mettra en avant le thème de la cryoconservation sociétale, désormais possible en Algérie avec la mise en place d’une banque de gamètes au niveau du service de gynécologie-obstétrique de l’EHUO, indique le Pr Belkacem Chafi.

La congélation des ovocytes et spermatozoïdes est utilisée pour préserver la fertilité avant un traitement à risque d’infertilité (les chimiothérapies en cas de cancer notamment), explique le même spécialiste, ajoutant que cette technique sera bientôt proposée en Algérie.

Une unité spécialisée en aide à la Procréation médicalement assistée (PMA) relevant de l’EHU d’Oran, qui prend en charge annuellement jusqu’à 300 couples souffrant d’infertilité, a récemment mis en place une banque de gamètes, affirme-t-il.

Cette unité, deuxième du genre sur le plan national et mise en place en 2008, offrira ainsi la possibilité aux couples de congeler leurs spermatoziodes et ovocytes avant de subir des traitements à risque.

Chez les hommes, la mise en réserve du sperme par congélation est pratiquée depuis de très nombreuses années. La congélation des ovocytes a longtemps posé des problèmes techniques et n’a commencé à donner des résultats probants que depuis quelques années, relève le Pr. Chafi.

Une quarantaine d’intervenants des différentes régions du pays et de l’étranger (France) participeront à ce congrès qui abordera également des thèmes traitant, entres autres, de la prise en charge de l’infertilité de la femme et de l’homme, les cancers gynécologiques et mammaires, la grossesse à haut risque, l'endométriose, l'échographie en gynécologie et obstétrique, la colposcopie et l’endoscopie en gynécologie.