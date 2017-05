Afrique: CAN-2019 (Qualifications) - La sélection algérienne défiera la Guinée en amical avant le Togo

La sélection nationale de football affrontera son homologue guinéenne en amical "une semaine avant le match face au Togo", prévu entre le 9 et le 11 juin prochain, dans le cadre de la 1ère journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019.

"Nous allons affronter la Guinée pour préparer le test face au Togo. Cette rencontre se jouera une semaine avant ce premier rendez-vous des qualifications. La date de ce match n'a pas encore été fixée", a affirmé le sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz, lors d'un entretien accordé à l'APS.

Outre le Togo, l'équipe nationale sera également opposée au Bénin et à la Gambie. La phase finale de la CAN-2019 se jouera au Cameroun.

"Pour le stade qui va abriter les deux rencontres face à la Guinée et au Togo, rien n'a encore été décidé. Entre le stade de Blida et le 5-Juillet, c'est tout le monde qui doit être impliqué dans ce choix : responsables de la FAF, techniciens de la Direction technique nationale (DTN) et les joueurs. Pour moi, l'idée est de ne pas se focaliser uniquement sur ces deux stades, mais le plus important est de permettre à tout le monde à travers le pays de voir leur sélection de plus près", a-t-il ajouté.

Lucas Alcaraz (50 ans), signataire d'un contrat de deux ans, a succédé au Belge Georges Leekens, démissionnaire à l'issue de l'élimination de la sélection algérienne dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

Le nouveau président de la FAF Kheireddine Zetchi a assigné à l'ancien entraineur de Grenade FC (Liga/Espagnole) l'objectif principal de mener les Verts à la CAN-2019 au Cameroun et d'atteindre les demi-finales de l'épreuve.

Algérie-Togo: Alcaraz veut entamer le stage avant le 5 juin

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football l'Espagnol Lucas Alcaraz a affirmé mercredi qu'il voulait entamer le prochain stage des Verts avant le 5 juin, en prévision de la réception du Togo dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019.

"La porchaine date Fédération internationale de football (Fifa) commence à partir du 5 juin, mais je vais essayer de convaincre les joueurs de venir un peu plus tôt pour nous permettre de travailler un peu plus et préparer cette rencontre importante dans les meilleurs conditions", a indiqué le technicien andalou dans un entretien accordé à l'APS.

Avant de diriger son premier match officiel avec l'équipe nationale, l'ancien entraineur du FC Grenade (Liga/Espagne) aura une occasion de jauger la qualité de ses joueurs lors d'un test amical face à la Guinée qui interviendra une semaine avant le match face aux Eperviers.

"J'ai déjà entamé la préparation de ce match, j'ai visionné plusieurs matchs de l'équipe nationale mais également des vidéos de notre adversaire pour avoir une idée plus claire", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le coach national a souligné que sa prochaine tournée européenne aura pour objectif de prendre contact avec "le maximum de joueurs".

"J'aimerai bien rencontrer tous les joueurs évoluant en Europe, mais ça ne sera pas possible, faute de timing. Je vais tenter de voir le maximum d'éléments. Je vais leur présenter notre feuille de route, notre projet en sélection. Nous allons faire en sorte pour que notre engagement soit collectif pour atteindre ensemble les objectifs assignés", a-t-il précisé.

En revanche, Lucas Alcaraz a écarté l'idée d'effectuer le déplacement à Bakou pour assister aux matchs de la sélection olympique, engagée aux jeux de la Solidarité islamique (JSI) prévus du 11 au 22 mai.

"C'est impossible pour moi d'effectuer le voyage à Bakou, j'aurais aimé le faire. Je vais rester au contact avec la délégation pour récolter le maximum d'informations sur cette équipe. Mais je ne vais pas perdre mon temps pour autant, j'envisage d'assister au maximum de rencontres de championnat mais également aux matchs des compétitions africaines interclubs", a-t-il conclu.

Le nouveau président de la FAF Kheireddine Zetchi a assigné à Alcaraz l'objectif principal de mener les Verts à la CAN-2019 au Cameroun et d'atteindre les demi-finales de l'épreuve.

Equipe nationale: Alcaraz pas encore fixé sur ses adjoints locaux

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, l'Espagnol Lucas Alcaraz n'est toujours pas fixé sur ses futurs adjoints locaux, dont le choix est du "ressort exclusif" de la fédération algérienne de football (FAF).

"Le renforcement du staff technique par deux techniciens locaux: entraineur adjoint et entraineur des gardiens est du ressort exclusif de la FAF, rien n'a été décidé en ce sens. Je suis prêt à accepter n'importe quelle décision et les noms qui vont intégrer le staff technique, mais au jour d'aujourd'hui je ne connais pas encore l'identité de ceux avec qui je mènerai ma mission ", a indiqué le coach nationale lors d'un entretien accordé à l'APS.

Alcaraz (50 ans), qui avait succédé au Belge Georges Leekens, avait lui-même choisi ses premiers collaborateurs à la barre technique des Verts, à savoir : le premier adjoint Jesus Canadas et le préparateur physique Miguel Angel Campos.

Plusieurs noms, dont celui de l'entraineur de l'ES Sétif (Ligue 1/Algérie) Kheireddine Madoui ou encore de l'ancien capitaine de la sélection Anthar Yahia ont été cités par la presse locale pour intégrer le staff technique national.

Outre sa mission avec l'équipe A, Alcaraz enfile la double casquette en dirigeant également la sélection A', réservée aux joueurs locaux, où il a eu l'occasion de diriger le premier stage conclut mercredi.

