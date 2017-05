Algérie: Les électeurs au Sud du pays votent dans la sérénité

Les électeurs dans les wilayas du Sud algérien votaient jeudi dans la sérénité pour élire leurs représentants à la future composante de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre des législatives 2017.

L’affluence et l’ambiance de vote en milieu de matinée étaient disparates entre les neuf wilayas du Sud (Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued et Ghardaïa), selon les régions et leurs habitudes sociales, soutenues généralement par les personnes d’un certain âge, qui habituellement "ouvrent le bal".

Une affluence relativement plus "importante" était remarquée, dans certaines wilayas à l’instar de Tindouf et Illizi, comparativement à d’autres telles que Ouargla et El-Oued, par exemple. Une tendance qui se reproduit presque de la même manière lors de chaque élection.

A Tindouf, des représentants de partis politiques en lice ont exprimé à l’APS leur satisfaction des conditions entourant, du moins jusqu’à présent, le déroulement de cette opération électorale.

Le jeune Lakhdar Bendahou a affirmé, après avoir accompli son devoir de vote, que ces élections constituaient "une fête nationale et une victoire pour l’Algérie, à la lumière de la nouvelle Constitution", conforté dans ses propos par les impressions de Mme Aïchatou qui voit en ces élections "une opportunité de bien choisir ses représentants et d’exprimer ses attentes quant à l’édification d’un Etat de droit".

A Adrar, des électeurs portés sur les listes du centre électoral N. 14 ont exprimé leur souhait de contribuer, par leur geste, au développement du pays, à l’instar du jeune Ahmed (35 ans), de Zekri (75 ans) et d'Aïcha (55 ans) qui, à travers le "bon choix" de leurs représentants à l’APN, aspirent à "assurer un meilleur avenir au pays, dans la stabilité, le progrès et la cohésion sociale".

Dans la wilaya d’El-Oued, des électeurs et des représentants de parti en lice, rencontrés par l’APS au niveau de bureaux de vote au chef-lieu de wilaya, se sont dit "convaincus" de leur devoir d’accomplissement du vote pour une "bonne représentation parlementaire".

Voter pour le "renforcement de la stabilité du pays"

B. Abdelkrim (55 ans) et M. Bachir (38 ans) ont souligné l’importance de ce vote pour "le renforcement de la stabilité du pays" et pour "la mise en échec des tentatives d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité du territoire".

A Ouargla, des électrices au centre électoral de Hassi-Boustane ont livré à l’APS leurs "grands espoirs", en glissant le bulletin dans l’urne, de contribuer à l’édification d’une Algérie "stable et prospère", à l’instar de B. Oum El-Kheir, nonagénaire, venue accompagnée de son fils, et malgré son âge avancé, accomplir son devoir, ou de Melle Amina (20 ans), venue voter pour la première fois et exprimer son choix pour ceux "les mieux à même de porter les attentes des citoyens".

Dans la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla), où une affluence "relativement faible" d’électeurs a été constatée aux premières heures du scrutin, mais aussi de représentants de parti, Hadj Abdelmadjid (63 ans) a dit être venu voter "par amour du pays et pour choisir des intellectuels ayant le sens de la responsabilité".

Le jeune Abdelwahab (33 ans) a affirmé, quant à lui, avoir voté "par acquis de conscience et pour contribuer à opérer le changement escompté au sein de la société".

Près de 1.816.420 électeurs étaient attendus jeudi pour prendre part à ces élections législatives à travers neuf (9) wilayas du Sud du pays et choisir leurs représentants pour pourvoir 51 sièges accordés à ces wilayas à l’Assemblée populaire nationale.

Ils sont répartis à travers 984 centres électoraux coiffant 4.227 bureaux de vote, dont 141 bureaux itinérants prévus par l’administration dans les wilayas.

Les élections se déroulent en présence de représentants de parti en lice, avec une supervision de membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, et dans certains cas d’observateurs étrangers.

Les opérations de vote avaient débuté lundi dernier pour certains bureaux itinérants des wilayas de Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Béchar et Ouargla, mardi pour d’autres (El-Oued et Adrar) et mercredi pour certaines d'autres (Adrar, El-Oued et Laghouat), selon que le vote soit avancé réglementairement de 72, 48 ou 24 heures.

Un large dispositif sécuritaire a été déployé pour veiller au déroulement dans la sérénité de ces élections pour la désignation des représentants de ces wilayas à la future composante de l’APN.