Algérie: Législatives du 4 Mai - 26.000 agents mobilisés pour sécuriser les 12.130 centres de vote

Quelque 26.000 agents ont été mobilisés par la direction générale de la Protection civile pour sécuriser les 12.130 centres de vote, en prévision des législatives du jeudi 4 mai, indique mercredi cette institution, dans un communiqué.

Dans le cadre de la sécurisation de ce scrutin, la Protection civile a entrepris des "visites de prévention et de sécurité" visant l’ensemble des bureaux de vote, répartis sur les 12.130 centres, pour lesquels ont été mobilisés pas moins de 26.000 agents tous grades confondus, dotés de "tous les moyens d’intervention nécessaires", est-il précisé de même source.

A cette occasion, 812 ambulances et 780 camions d’incendie ont été dégagés afin d’assurer la sécurité des électeurs et prendre en charge l’ensemble de leurs préoccupations au niveau des centres de vote, est-il ajouté, notant que ce dispositif de sécurité est "évolutif", dans le sens où il peut être "renforcé par des moyens humains et matériels supplémentaires à partir des unités opérationnelles de secteurs en cas de nécessité".

S'agissant du dispositif de prévention et de sécurisation mis en place dans le cadre de la campagne électorale en prévision de ce scrutin, la Protection civile fait savoir que ses services techniques de prévention ont effectué des visites de sécurité au niveau des salles et lieux publics ayant abrité les meetings et autres rassemblements dans les différentes wilayas du pays.

"Le but de ces visites est de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des utilisateurs", conclut la même source.