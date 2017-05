Ile Maurice: Enterprise Mauritius cible pour la première fois la Pologne et la Hongrie

communiqué de presse

Enterprise Mauritius organisera pour la première fois des Buyers Sellers Meetings (BSM) en Pologne et en Hongrie du 8 au 12 mai 2017 en vue de renforcer les relations commerciales vers l'Europe de l'est. Cette initiative d'Enterprise Mauritius s'insère également dans le cadre de sa stratégie de diversification de marchés surtout avec les conséquences du Brexit.

Des opérateurs du secteur agro et du textile et prêt-à-porter participeront à ces BSM. Une large gamme de produits sera présentée tel que le rhum, les liqueurs, le vodka, l'alcool, les nouilles instantanées, les cornichons ainsi qu'une vaste collection de vêtements incluant des jeans, denim, vêtements pour hommes et femmes, uniformes et casquettes.

L'objectif de cette campagne promotionnelle est de faire connaître Maurice en tant que partenaire fiable d'approvisionnement de produits de qualité et haut de gamme, cela afin d'augmenter les exportations vers la Pologne et la Hongrie. De plus, les BSM seront l'occasion pour les exportateurs Mauriciens de mieux comprendre ces deux nouveaux marchés et de faire un constat adéquat par rapport aux exigences des importateurs hongrois et polonais. Ce sera également la plateforme idéale pour renforcer les liens avec des acheteurs potentiels.

La Hongrie et la Pologne-Deux pays à potentiel considérable pour les entreprises mauriciennes

La Hongrie, un petit pays fortement engagé dans le commerce international, représente un marché de quelque 9,9 millions d'habitants. De par sa situation géographique, la Hongrie est aussi connue comme le carrefour des principales routes commerciales donc une potentielle plateforme logistique des produits de Maurice vers l'Europe de l'Est couvrant ainsi un marché de quelque 250 millions de consommateurs. Les exportations mauriciennes de sucres spéciaux et de produits de mer vers la Hongrie ont augmenté de Rs 15 millions en 2015 pour passer à Rs 23 millions en 2016, représentant une croissance de 53%.

La Pologne est le pays le plus peuplé de l'Europe de l'Est avec plus de 38 millions d'habitants, représentant ainsi une grande population active. Selon le chef de mission du Fonds Monétaire Internationale pour la Pologne, l'économie polonaise a été parmi les plus performantes en Europe de l'est au cours de la dernière décennie.

Avec un PIB d'USD 474 milliards en 2015 et une croissance progressive, la Pologne offre un potentiel considérable pour les entreprises mauriciennes. Il est estimé que la croissance dépassera les 3,7% en 2017. Les exportations de Maurice vers la Pologne ont augmenté de Rs 183 millions en 2015 à Rs 187 millions en 2016.

Etant membres de l'Union Européenne, les exportations mauriciennes vers la Hongrie et la Pologne sont hors taxes en vertu des Interim Economic Partnership Agreements.